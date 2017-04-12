بالصور.. أمير القصيم من عيون الجواء : لا تنمية للوعي بدون احتواء للشباب

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز -أمير منطقة القصيم-، أمس الثلاثاء الملتقى الرابع عشر للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة القصيم “تنمية وعي” وذلك بمحافظة عيون الجواء، والذي نظّمته لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بإشراف من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في ميدان الاحتفالات بعيون الجواء.

وشدّد سموّه، في كلمته التي ألقاها في حفل الملتقى على ضرورة احتواء الشباب وتدريبهم وتمكينهم، والفتيات أيضاً لتمكينهن للعمل عن بعد، ودعم مخرجات الأسر المنتجة، مؤكداً أنّه لا تنمية للوعي بدون احتواء للشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وقال: لا يمكن أن نوصل رسالة الوعي وتنميتها إلا من خلال الاحتواء بالتي هي أحسن، مؤكداً أهمية بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوعية بما تقدمه الدولة من جوانب إنسانيّة عدة.

ودعا سموّه إلى إيجاد آلية من خلال توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون مشتركة بين لجان التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم والأمانة وبلدياتها لإيجاد مخرجات لعمل الشباب، مشيراً إلى أنّه يجب أن تكون لجان التنمية شريكًا أساسيًا في توفير فعاليات الشباب، وأن تمارس طريقتها بعيدًا عن الرسمية التي تنفر المجتمع منها، بإيجاد مناشط غير منهجية للشباب وبالأسلوب المحبب لهم، وأن يعطوا الأبناء حرية التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم.

وأكّد سموّه على أهمية توعية الشباب بالأمن الفكري وتحصينهم عن التطرف والغلو وإيجاد مبادرات وحملات للتوعية، مفيدًا أنّ للمعلمين والمعلمات دورًا كبيرًا في ذلك ، مشددًا على ضرورة توعية الشباب والفتيات من محاذير وسائل التواصل الاجتماعي، ومستجدات العصر والغزو الفكري، الذي أصبح سهلاً ويصل لداخل البيوت، إذ إننا لا نستطيع أن نوقفه بسبب وسائل التقنية الحديثة، كونه يُعد أشد وأخطر تأثيراً، لأنه يلعب دوراً في تغيير الأفكار والقيم والمفاهيم بأسلوب تراكمي ، وبطرق خفيّة لا شعورية، مما يدفع الفرد إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية.

وأكّد سموّه أهمية توجيه الشباب والفتيات للسلوك القويم والبعد بهم عن مزالق الردى والانحرافات الفكرية والتقليد الأعمى، الذي قد يؤدي بهم إلى الهاوية، والمساهمة في الحفاظ على عقول الشباب وغيرهم من الغزو الفكري، وتحصينهم ثقافيًا من خلال المعلومات الصحيحة التي تزيد الوعي الأمني والثقافي، لإبعادهم عن الوقوع في الجريمة والخروج على الأنظمة والقيم والعادات والتعاليم الدينية السليمة، فالكل مسؤول عن حماية نفسه وأهله وليس فقط الأجهزة المعنيّة.

ومن جهته، قدّم محافظ عيون الجواء محمد بن حجاج في كلمة ألقاها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته للملتقى، متمنيًا أن تحقق لجان التنمية أهدافها وترسم بناء المجتمع من خلال برامجها التنموية التي تدعم مسيرة البناء في وطننا المعطاء. وعدّ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع، لجان التنمية الاجتماعية عنصرًا من العناصر الأساسية للاستقرار والنمو الاجتماعي، مشيرًا إلى أنّ المنطقة تحتضن 50 لجنة للتنمية الاجتماعية، نفّذت أكثر من 700 مشروع اجتماعي، وتحظى بدعم من الدولة يصل إلى 25 مليون ريال، مُثمنًا ما تقدمه الدولة تجاه الوطن والمواطن لتحقيق رفاهيته وأمنه.

من جانبه، أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور خالد المصلح في كلمة ألقاها، أنّ تنمية الوعي هي بناء الإنسان بناءً سليماً، لافتاً النظر إلى أنّ الضروريات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، في جميع الرسالات إذ تؤكد العناية بها، مشيرًا إلى أنّ من أهم ركائز الوعي هو الوعي الأمني، ففيه يتحقق السلام في شتى الأمور، مؤكدًا أنّ الأمن هو ركيزة أساسيّة لابد من تعاضد الجميع وليست مسؤولية الجهات الأمنية فقط.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني: إنّ الوزارة تعمل على تمكين قطاع التنمية الاجتماعية في مختلف المجالات، مفيدًا أنّ الأمن والتنمية متلازمان للاستقرار، حيث حاجة الإنسان الأساسية هي الأمن الغذائي والأمن المجتمعي، فبهما يستطيع الإنسان أن يحقق درجات العطاء والتنمية والعمل، وهي المكونات الرئيسية للحياة المجتمعية، مشيراً إلى أن هناك دوراً رئيسيًا ومهمًا للجان التنمية الاجتماعية تجاه المواطنين، مشيدًا بما تبذله الدولة من جهود لقطاع التنمية الاجتماعية، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما تحظى به لجان التنمية من دعم مستمر.

وبعد ذلك كرّم سموّه المشاركين في الملتقى، والموظفين والموظفات المثاليين بلجان التنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم.

وفي نهاية الحفل دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم حملة تنموية”وعي” على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عيون الجواء تحت وسم #وعيك_أمنك، ثم كّرم سموّه الكريم المشاركين في الملتقى والمتميزين من الموظفين واللجان في المنطقة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ووكيل الإمارة عبد العزيز بن عبد الله الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبد الرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد الدوسري، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وأهالي وأعيان محافظة عيون الجواء.

يُشار إلى أنّ الملتقى صاحبه عدد من الفعاليات إذ أقيمت في قاعة التدريب بجامع الملك فهد بمحافظة عيون الجواء الساعة 4:30 مساءً دورة تدريبية لمنسوبي ومنسوبات لجان التنمية الاجتماعية بالقصيم قدّمها الدكتور محمد السيف مدير عام جمعية أسرة ببريدة وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم وقد حضرها أكثر من 180 من منسوبي ومنسوبات اللجان، وعقدت دورة قدّمها هاني بن إبراهيم الغفيلي مستشار وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي حضرها أكثر من 150 متدربًا.

كما عقد منسوبو ومنسوبات اللجان لقاء جمعهم بمسؤولي التنمية الاجتماعية بالمنطقة وناقشوا الوضع الاجتماعي، وما يواجههم في العمل التنموي بالمنطقة، وتخلّل ذلك معرض مصور لمشاريع اللجان في المنطقة في بهو ميدان الاحتفالات، وشارك العديد من ضيوف الملتقى في استديو الملتقى.

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