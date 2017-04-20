بالصور .. الأسمري يتفقد صيانة جوامع مركز باللحمر

المواطن – رائد القرفي – أبها

قام مدير مكتب المساجد والدعوة والإرشاد ببللحمر الشيخ عبدالرحمن بن فايز الأسمري ويرافقه رئيس قسم الصيانة بالمكتب أحمد الأحمري بجولة تفقدية للجوامع التي تقوم مؤسسة المدينة الانشائية للتشغيل والصيانة حيث أن المؤسسة قد استلمت في وقت سابق أعمال الصيانة والنظافة لعدد 24 جامع وقد اطلع بشكل مباشر على تلك الاعمال ، و إلتقى خلال الجولة مندوب المؤسسة محمد عبدالخالق تيسان وشكره على جهوده المبذوله .

وفِي ختام الجولة إلتقى الأسمري بمجموعة من أئمة ومؤذني الجوامع وطلبهم عند ملاحظة أي قصور في عمل المؤسسة عدم التردد في التواصل مع المكتب في ذلك لأن العمل تكاملي والهدف خدمة بيوت الله لكي تظهر بالمظهر اللائق .

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