بالصور.. الثعابين تهدد حياة المعلمات والطالبات بمدرسة في خميس مشيط

المًواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

تسببت مجموعة من الثعابين في حدوث حالة من الهلع والخوف ببن معلمات وطالبات الابتدائية الرابعة والمتوسطة الأولى بحي الخالدية بخميس مشيط، صباح اليوم، حيث تمت ملاحظتها أثناء الحصص الدراسية تتجول في أحد الفصول.

وقامت إدارة المدرسة بإخلاء طالبات المرحلة الابتدائية من مقرهم بالدور الأرضي إلى مبنى المتوسطة بالدور الثاني وتمت محاصرة الثعابين من قِبل بعض المعلمات والطاقم الإداري حيث تم القضاء عليها، ولا زال الهلع والخوف داخل أروقة المبنى بالكامل الذي يضم المرحلتين.

يذكر أن المبنى قديم جداً ويحتاج إلى صيانة عاجلة لوجود بعض الفتحات التي تسمح بدخول الثعابين والحشرات الضارة التي تهدد حياة المعلمات والطالبات بشكل يومي.

ويأمل الجميع بأن تتفاعل إدارة تعليم عسير مع هذه الحادثة وتقوم بسرعة فحص المبنى والتأكد من خلوه من ثعابين أخرى، حيث شوهد قبل أيام ثعبان ضخم باشرت فرقة الدفاع المدني البحث عنه إلا أنه لم يتم العثور عليه ولا يزال يشكل قلقاً يومياً للجميع.



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