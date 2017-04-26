بالصور.. السفير السويدي يزور قلعة تبوك ومتحف السكة ‎

المواطن - وائل الخالد- تبوك

قام السفير السويدي لدي المملكة “يان كنوتسون”، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مكتب الآثار بمنطقة تبوك وقام باستقباله مدير المكتب عبدالإله الفارس.

وأخذ السفير السويدي جولة وشرح مفصل لمحطة سكة الحديد الرئيسية في مدينة تبوك وزار متحف سكة حديد الحجاز ومنشآت ومباني السكة، واطلع السفير السويدي على أعمال إنشاء متحف تبوك الإقليمي.

وقام بزيارة متحف قلعة تبوك الأثرية والبرك الأثرية بالقلعة وعين السكر، وعبر عبر عن شكره على الاستقبال وكتب كلمة شكر لإنجازات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الاهتمام بآثار وتراث الوطن بمنطقة تبوك.

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