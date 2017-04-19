بالصور.. “المواطن” تكشف صفحات من حياة الشهيد الرقيب الحلافي: ابن بار وأب حنون

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ البشائر:

كشف أحد أقارب الشهيد الرقيب علي بن عبدالله الحلافي، في حديث خاص لـ”المواطن“، عن صفحات من حياته الزاخرة بالعطاء، وآخر اتّصال له بأسرته، قبيل حادث سقوط بلاك هوك في اليمن والذي أودى بحياته و11 آخرين من الأبطال .

وأوضح ابن عم الشهيد، محمد الحلافي، في تصريح خاص لـ”المواطن“، أنَّ الشهيد من أهالي قرية الفوه، التابعة لمركز البشائر بمحافظة بلقرن، وهو من سكان الطائف حيث مقر عمله، مشيرًا إلى أنَّ “الشهيد كان يبلغ من العمر 38 عامًا”.

وأبرز أنَّ “شهيد الوطن الرقيب علي بن عبدالله الحلافي، وهو أحد أفراد القوات البرية الذي استشهد أمس بحادث تحطم المروحية بمأرب باليمن مع عدد من زملائه، كان في إجازة مع أسرته قبل الحادثة بيوم، ولديه ثلاثة أولاد، أكبرهم عبدالله ١٤ عاماً، وأصغرهم حاكم ٧ أشهر، وله أربع بنات، ويوجد بينهم توأم ولد وبنت”.

وأشار ابن عم الشهيد إلى أنَّ “آخر اتصال كان مع زوجته قبيل الحادثة بساعات، وكانت عبارة حالته على جواله (ودعتك الله يا وطن عنك بغيب.. ودعتك الله فيك ناس عزازي)”، لافتًا إلى أنَّ “الشهيد كان يتيم الأبوين، وظلَّ يعتمر لهما سنويًا، برًا بهما”.

وأكّد، في ختام تصريحه لـ”المواطن“، أنَّ “جثمان الشهيد وصل مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وسوف يتم دفنه بعد إنهاء الإجراءات بمسقط رأسه بقرية الفوه بالبشائر، ويبدأ العزاء بعد الدفن -رحمه الله- وأسكنه منازل الشهداء في فسيح جناته وجميع شهداء الوطن”.

يذكر أنَّ قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلنت الاثنين، أنَّ طائرة عمودية سعودية سقطت في محافظة مأرب.

وأضافت قيادة التحالف، في بيانها، أن الطائرة العمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية، سقطت أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.

وأشارت إلى أن “الحادث نتج عنه استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري التحقيق في أسباب الحادث”.





STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :