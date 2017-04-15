بالصور.. ضبط مصنع للزيوت المغشوشة وملصقات مقلدة بالخفجي

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

ألقت شرطة محافظة الخفجي القبض على مجموعة من الوافدين من جنسية عربية تقوم بتصنيع وترويج زيوت مغشوشة مجهولة المصدر تُستخدم لأغراض عدة كالشَّعر والجسم يتم بيعها وترويجها على المحلات التجارية بالمحافظة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن العمالة المقبوض عليها قد استغلت أحد الشقق السكنية لمزاولة عملها، كما تم ضبط كميات من الملصقات المقلدة لماركات معروفة بداخل الشقة، إضافة الي أدوات مخصصة لتغليف السلع.

وتم التحفظ على العمالة وإحالتها إلى مكتب وزارة التجارة بمحافظة الخفجي لاستكمال الإجراءات.







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