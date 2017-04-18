بالصور .. ضبط مواد غذائية فاسدة قبل بيعها بـ”فرشة” تهامة قحطان

المواطن - رائد القرفي - تهامه قحطان

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية مركز الفرشة بتهامة قحطان، من ضبط كمية من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، غير قابلة للإستهلاك الآدمي وذلك بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي.

وأكد المتحدث الرسمي للبلدية جابر مبجر، أن توجيهات رئيس البلدية تتضمن تطبيق النظام بحق المخالفين، والحرص على تكثيف الجولات الرقابية الصحية الميدانية على أن تكون بشكل مفاجىء و مستمر.

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