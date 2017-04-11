بالصور.. كاميرا مراقبة توثق أفارقة مسلحين يسلبون المنازل بقيس رجال ألمع

المواطن - سعيد مشهور - رجال المع

وثقت كاميرا مراقبة إحدى المنازل في جبال قيس التابعة لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير عمالة إفريقية مخالفة مدججين بالسلاح تسرق المنازل في ظل غياب أصحابها.

وقال أبوعبدالله، وهو أحد سكان قرى جبال قيس التابعة لمحافظة رجال ألمع، لـ”المواطن” إنه نظراً لانتشار ظاهرة سرقات المنازل بشكل كبير في الآونة الأخيرة في القرى في رجال ألمع؛ اضطررت إلى القيام بوضع كاميرات بمحيط منزلنا في جبال قيس بحكم أننا لسنا متواجدين فيه، ولما عدت إلى المنزل بعد فترة وجدت الأبواب مكسورة، وتم العبث بمحتويات المنزل فذهبت إلى كاميرات الرصد وهالني ما شاهدت، حيث ظهر جلياً بالصور وجود أشخاص مخالفين من ذوي البشرة السمراء ويحملون أسلحة ومتجردين من ملابسهم، وقد تقدمت إلى الجهات الأمنية ببلاغ عن الواقعة”.

وعن انتشار هؤلاء العمالة المخالفة قال: “هؤلاء العمالة المخالفة منتشرون في المحافظة وجبالها بشكل كبير واتخذوا من البيوت المهجورة والجبال سكناً لهم، ويقومون بأعمال مخالفة وخطيرة”.

وأضاف تعرض العديد من المنازل في الفترة الماضية للسطو والسرقة والعبث بمحتوياتها وقدمت بلاغات عديدة إلى الجهات الأمنية.

وختم أبوعبدالله حديثة لـ”المواطن” بقوله: “نطالب الجهات الأمنية بالتدخل العاجل للقبض على هؤلاء المخالفين، حيث زادت خطورتهم من امتلاكهم لأسلحة نارية كما ظهر في الصور”.





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