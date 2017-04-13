بالصور .. مأساة باعة سوق الخضار بأبها.. ضرب وطرد وإهانة بسبب المستثمرين!

المواطن - رائد القرفي - أبها

شكى عدد من باعة بسطات سوق الخضاء بأبها من مضايقات تقع لهم يومًا بعد يوم من الجهات المستثمرة في السوق، وهو ما يعرضهم لخسائر فادحة، خاصة أنّ بعض هذه المشكلات وصلت إلى المحاكم وأقسام الشرطة.

وفي رسالة تلقتها المواطن” من بائعي سوق الخضار في مدينة أبها، أكد حسن عواجي أنّه تمّ إغلاق بوابة السوق الجنوبية والتي تخدم نصف المحلات تقريبًا، موضحًا أنّ المستثمر رفع الإيجار على جميع أصحاب المحلات من 1500 في الشهر إلى 3000 ريال، والبسطات من 50 ريال إلى 100 و 200 ريال للبسطة الوحدة !

وتابع أنّه بعد انتهاء عقده قدّم له المستثمر ورقة على أنها العقد الجديد فبصم عليها كونه لا يجيد القراءة والكتابة، ولكن اتضح له بعدها أنها ورقة تنازله وخروجه من المحل، وكان رد المستثمر أنّ السوق ملكه وله كامل الحرية فيه.

وأردف عواجي أنه وباقي الباعة في السوق يتعرضون بشكل متكرر للإيذاء والمضايقة والضرب أحيانًا من قِبل الجهة المستثمرة، مما توجب إحالة بعض الاعتداءات عليه شخصيًا إلى أقسام الشرطة، متابعًا أنّ ‎ثلثي محلات وبسطات السوق أُغلقت بالكامل بسبب هذه الممارسات، وبالتالي قلّ عدد مرتادي السوق بشكل ملحوظ مما كبّدنا خسائر مادية كبيرة.

واختتم باعة سوق الخضار بأبها رسالتهم بقولهم: الجهة المستثمرة بسوق خضار أبها نغّصت علينا ذلك، ونحن نطالب المسؤولين بأمانة عسير النظر في حالنا وحال السوق المتدني بشكل يلاحظه الجميع”.

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