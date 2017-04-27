بالصور.. ما لا تعرفه عن سوق الصواريخ بجدة

المواطن - جدة

أصبح سوق الصواريخ حديث المواطنين والمقيمين في المملكة بعد تداول مقطع لبلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة جدة بإزالة البسطات العشوائية في السوق الواقع جنوب المحافظة، والتي لا تحمل تصاريح نظامية، ويقف خلفها مخالفو أنظمة الإقامة والعمل ومجهولو الهوية.

وأشارت أمانة جدة في بيان سابق إلى تواصل حملاتها لإزالة البسطات العشوائية المخالفة، ومنع استغلال الشوارع وعدم السماح بإعاقة الطرق أمام المارة، ومنع تعطيل مرور المركبات.

وصادرت الأمانة خلال الحملة مواد غذائية، وصحية منتهية الصلاحية بعشرات الأطنان فيما قامت فرق الأمانة بإزالة كميات هائلة من الملابس والخردوات مجهولة المصدر التي يقوم ببيعها عمالة مخالفة .

أكبر أسواق العالم

قد لا نبالغ إذا قلنا إن سوق الصواريخ بجدة من أكبر الأسواق في العالم من حيث المساحة وعدد محلاته التي تتجاوز 12 الف محل، لكن ذلك ليس كل ما يميزه، بل من الملفت أنه يضم تحت سقفه كل شيء، وأي شيء من الإبرة وحتى قطع الطائرات، إذ تجد به كل انواع الملابس الجديدة والمستخدمة، مثلما تجد بين جنباته أي كتاب تريده.

وسوق الصواريخ الكائن بالركن الجنوبي الغربي لمدينة جدة، فرض نفسه بين الأسواق المحلية بمساحة تتجاوز المليون متر مربع، ووجود أكبر عددٍ من المراكز التجارية والتي تتجاوز 26 مركزاً بها نحو 12 ألف محل، إلى جانب أكثر من 10 آلاف بسطة للملابس والأدوات الاستهلاكية والأواني المنزلية، اضافة الى نحو ألف محل آخر بجواره تستخدم مستودعات للخردة والحديد.

أحد معالم المحافظة

السوق الذي يعد أحد معالم المحافظة، يرجع تاريخه إلى قبل 26 عاماً، وكان سوق الصواريخ في بدايته صغيراً، به بعض الباعة الذين يفترشون الأرصفة لبيع السلع القادمة من ميناء جدة الإسلامي.

وكان السوق في السنوات الأولى، يضم فرعين؛ الأول للخردة والثاني للملابس، وكان يطلق عليه اسم سوق “بأقود” نسبة الى مالك الارض، وبدأ السوق منذ ذلك التاريخ بالتوسع والزيادة في عدد المحلات.

سبب التسمية

أما عن تسميته الحالية سوق الصواريخ، فذلك بسبب قربه من قاعدة الصواريخ القريبة منه والواقعة جنوب مدينة جدة.

ورغم أن السوق في البداية كان مخصصاً للملابس، ولكنه بسبب قربه من ميناء جدة ومنطقة مستودعات المواد الغذائية والأدوات الاستهلاكية، وأيضا لقربه من المنطقة الصناعية، تنوعت البضائع المعروضة فيه

ويعمل بالسوق ما يزيد على 40 ألف شخص؛ البعض منهم لا يغادر المكانَ إلا للضرورة، فقد عمد مصممو المراكز الجديدة على توفير مساكن للعاملين وتوفير كافة متطلبات العيش حيث يخصص الدور الثاني من السوق للسكن على شكل غرف يسكن الواحدة منها 3 عمال تقريباً.

ويعمل بالسوق ما يزيد على 40 ألف شخص؛ البعض منهم لا يغادر المكان إلا للضرورة، فقد عمل مصممي المراكز الجديدة على توفير مساكن للعاملين وتوفير كافة متطلبات العيش حيث يخصص الدور الثاني من السوق للسكن على شكل غرف يسكن الواحدة منها 3 عمال تقريباً.