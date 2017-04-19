بالصور.. هؤلاء شهداء الوطن.. عطرت دماؤهم أرض اليمن

المواطن - الرياض

عطرت دماء 12 شهيداً أرض اليمن المباركة، وسطروا بدمائهم أروع صور الشهمة والفداء والدفاع عن المقدسات والأرض، وجادوا بأرواحهم الطاهرة لإعلاء كلمة الحق، وإبطال مكر الماكرين وحقد الحاقدين.

الطائرة التي سقطت في مأرب باليمن كان يقودها النقيب طيار تركي الهويريني بمساعدة الملازم أول طيار ريان الشهراني وبوجود المقدم ركن عبدالرحمن الشهراني والمقدم ركن فيصل السبيعي.

وأدى حادث سقوط الطائرة إلى استشهاد عدد من الجنود، من بينهم الرقيب أول علي الشيخي والعريف معيض القحطاني والعريف مهل الرشيدي والجندي محمد الصيعري والرقيب علي الحلافي والرقيب فني موسى الشهري والرقيب أول نايف معوض والجندي أول محمد عقيلي.

وتداول عدد من المغردين على نطاق واسع بعض الصور التي بثها ذوو بعض الشهداء على مواقع التواصل، مفتخرين بما يقدمونه للوطن والذود عن أمنه واستقراره.

وحملت تغريدات وصور الشهداء عباراتهم الأخيرة التي قالوها حول الوطن وحمايته، في رسالة عطروها بدمائهم لحماية الوطن ومقدراته.

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