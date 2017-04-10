الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل مقطع الاعتداء على رجل الأمن

المواطن - وليد الفهمي – جدة

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل المقطع المتداول حول اعتداء على أحد منسوبي المرور بالكويت.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية المعنية ألقت القبض على مواطن، والذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر قيامه بالاعتداء على أحد منتسبي الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله والقيام بواجبه.

وفي التفاصيل أشارت الإدارة إلى أنه لدى محاولة رجل المرور فض مشاجرة بين المواطن وشخص آخر من جنسية آسيوية على خلفية حادث مروري وقع بينهما بأحد التقاطعات بمحافظه الأحمدي تفاجأ بقيام المواطن بالتعدي عليه؛ مما تسبب له برضوض وكدمات بالوجه.

وأوضحت الإدارة إلى أن المتهم ألقي القبض عليه ويخضع للتحقيق تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة كونها تعد جنايةً بعد حصول الوافد الآسيوي على تقرير طبي يفيد بتعرّضه لبعض الإصابات والكسور.

وأكدت الإدارة بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في حق مَن ارتكب هذا الفعل، وتجاه أي سلوك منحرف وخارج عن نطاق القانون، وتشدد بأنها لن تسمح مطلقاً لأي مَن كان بالتعدي على رجال الأمن أو على سلطتهم القانونية أو هيبتهم ومكانتهم.

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