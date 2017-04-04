بالفيديو.. الشريان لوكيل “العمل”: لماذا أخذ الفرنسيون مستحقاتهم من سعودي أوجيه والسعوديون لا؟!

المواطن - الرياض

تناول الإعلامي داوود الشريان قضية موظفي سعودي أوجيه وتأخير مستحقاتهم ومرتباتهم، موضحاً أن الشركة بمقدورها حل مشاكل موظفيها، إلا أنه لا بد من اتخاذ قرار في هذا الأمر.

وأكد الشريان، خلال برنامج الثامنة، إن سعد الحريري يستطيع دفع 46 مليارًا، وليس فقط مليارَيْن و600 مليون مستحقات العمال.

وصب الشريان جام غضبه خلال مداخلته الهاتفية مع وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم؛ بسبب عدم صرف مستحقات موظفي سعودي أوجيه إلا الفرنسيين الذين تم صرف مستحقاتهم خلال شهرين.

وأضاف الشريان: “الفرنسيون في أقل من شهرين استلموا مستحقاتهم، أخذوها عنوة من شركة سعودي أوجيه، متسائلاً: لماذا الفرنسيون تمكنوا من استلام مستحقاتهم والسعوديون لا؟”.

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