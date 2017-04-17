بالفيديو.. الشيخ المطلق يدق ناقوس الخطر: فتياتنا لا يُجدن الطبخ بسبب الكسل!!

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

دقَّ عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن محمد المطلق، ناقوس الخطر، بعد رصد ما يعيشه شبابنا، ذكورًا وإناثًا، من الخمول والكسل.

وأبرز انصراف بعض الشباب عن مشاركة آبائهم في أعمالهم التجارية، إلى الانشغال مع أصدقائهم وزملائهم في الاستراحات، لافتًا إلى أنَّ “كسل الفتيات هو الأسوء، هل تصدقون أن بعض بناتنا إذا تزوجن لا يُجدن إعداد القهوة والشاي، ويطلبن من أزواجهن جلب الوجبات والأكل من المطاعم!!”.

وأوضح المطلق، الذي انتقد هذه الظاهرة، خلال حديثه لبرنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس، أنّه “حين أتحدث عن الكسل في فئة الشباب الحقيقة أتحسر ، أبناؤنا إذا نظرت إليهم تجد بعضهم كسلانا!، إذا جئتهم في الدراسة تجد فئة الجيد والمقبول والراسب هي تقريبا 70‎‎%، بينما من يحصل منهم على معدلات جيد جدًا ممتاز 30‎‎% فقط!”.

وحذر الشيخ المطلق، من الكسل، واصفًا إياه بـ”مرض عظيم وعيب خطير”. وأضاف مبيّنًا “الله تعالى يقول {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} والرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ بالله منه في الصباح والمساء “اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر”.

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