بالفيديو.. المغامسي: إذا أراد الله بك خيرًا رزقك هذا الأمر

المواطن - سعد البحيري

أكّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن الله إذا أراد بالعبد خيرًا رزقه الحياء منه.

وأضاف المغامسي في مقطع فيديو متداول أنّ توبة آدم عليه السلام تتمثل في أمرين أحدهما توبته إلى الله بعد الخطيئة التي اقترفها في الجنة والثانية الحياء من الله عز وجل بعد نزوله إلى الأرض.

وأشار إلى أن الشيطان إذا أراد أن يفتن عبدًا ينزع منه الحياء.

وأوضح المغامسي أن بعض الناس يعصمهم الله من المعصية بفضل الحياء من الله عز وجل فيكونون من التائبين.

وحذّر المغامسي من صنف من الناس يتجرأون على المعاصي دون حياء من الله، موضحًا أن الأشد منهم هم أقوام يتجرأون على المعصية ثم يخبرون بها غيرهم.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :