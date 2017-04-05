بالفيديو.. النوفل لإدارة الهلال: هذا الأمر كان ضربة معلم !

المواطن ـ محمد سلام

أشاد الكاتب الرياضي ومدير المركز الإعلامي السابق لنادي الشباب، طارق النوفل، بما قامت به إدارة نادي الهلال خلال الموسم الحالي من عمل مميز، موضحًا أنّ هذا انعكس على فريق الكرة، وأنّ التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز كان ضربة معلم للإدارة الهلاليّة.

وأشار النوفل في تصريحاته عبر قناة 24 الرياضية إلى أنّ الموسم الحالي شهد توفير العوامل كافة؛ حتى يظهر الفريق الهلالي بهذا المستوى، مشيدًا بأعضاء شرف الهلال، ووقوفهم مع النادي، وحل أزماته المالية، التي تسببت في تراجع النتائج خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أنّ الهلال اقترب كثيرًا من الفوز ببطولة دوري جميل، حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، ووصل الفريق للدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تجاوز عقبة النصر في دور الثمانية بالفوز بهدفين دون رد.

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