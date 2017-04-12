بالفيديو.. الهلع يفقد امرأة وعيها في الرياض إثر مضاربة جماعية على بسطات الخضار

المواطن ـ الرياض:

اشتبك أكثر من عشرة من العمالة الوافدة مع بعضهم، في مضاربة جماعية قوية مستخدمين العصي والألواح الخشبية، فيما سقطت إحدى النساء على الأرض فاقدة الوعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مضاربة قوية، قال المغردون إنها وقعت بمخرج 18 في الرياض، بالقرب من جامع المنار ومبنى الصحة.

ويوضح الفيديو صراخ إحدى السيدات، ثم سقوطها على الأرض وتجمع بعض المارة حولها.

وأشار المغردون إلى أنَّ “سبب المضاربة يعود إلى التنافس بين العمال في بسطات الخضار والفواكه”.





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