بالفيديو.. تصريح نجم النصر السابق يُثير سخرية جماهير الهلال !

المواطن ـ محمد سلام

سخرت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التصريحات التي خرجت على لسان نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، والذي أكد من خلالها أن مدرب نادي الهلال، رامون دياز، فقير فنيا، مُطالبًا الإدارة الهلالية بضرورة تغيير المدرب الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.

واستغربت الجماهير الهلال من تصريحات الهريفي بشأن دياز، لاسيما وأن الأخير استطاع تحقيق بطولة دوري جميل في موسمه الأول مع الهلال، وقبل نهاية المسابقة بجولتين، كما وصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على النصر في دور الثمانية، إلى جانب مسيرته الناجحة حتى الآن مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد الهلاليون خلال الساعات الماضية أن تصريحات الهريفي بشأن دياز غير منطقية على الإطلاق، لافتين إلى أن النجم النصراوي السابق لا يمتلك أي إنجازات أو خبرات على المستوى التدريبي حتى يقوم بتقييم دياز، ومؤكدين أن نتائج المدرب الأرجنتيني ومستوى الهلال تحت قيادته يُبرهن على نجاحه، وأهمية استمراره خلال الفترة المقبلة.

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