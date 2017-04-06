بالفيديو.. تفاصيل إنشاء أول مركز إعلامي تقني بالقنفذة

المواطن - ماجد الزبيدي - القنفذة

تمكن متدربو الكلية التقنية بمحافظة القنفذة، من إنشاء أول مركز إعلامي يُسهم في نشر الوعي التقني والمهني داخل وخارج المحافظة .

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية إبراهيم السيد، أن المركز الإعلامي أُنشئ من قبل متدربي الكلية وجميع من يعمل به هم من المتدربين ذوي المهارات الجيدة في التصميم والإخراج، لافتاً إلى أن المركز الإعلامي سيكون منبراً يسهم في نشر الوعي التقني والمهني ويعزز الصورة الذهنية الإيجابية عن الكلية ومخرجاتها.

وحظي المركز بتدشينه من قبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وإجراء أول لقاء له أثناء زيارة الفهيد للكلية.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :