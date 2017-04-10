بالفيديو.. حارس الاتحاد يُقلد فارس عوض والمعلق الإماراتي يرد بتغريدة

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني، وهو يقوم بتقليد المعلق الإماراتي الشهير في شبكة قنوات “mbc pro sports”، فارس عوض.

وظهر فواز القرني وهو يلعب مباراة في لعبة “البلاي ستيشن” الشهيرة، وأخذ حارس الاتحاد يُعلق على اللقاء بطريقة فارس عوض، واستطاع إتقان صوت المعلق الإماراتي ببراعة كبيرة.

وأشادت الجماهير بقدرة حارس الاتحاد الرائعة في التقليد، ووجد مقطع الفيديو رواجًا كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، ليتفاعل معه المعلق فارس عوض بشكل طريف، ويُعلق عليه بقوله: “وأنا أقول ليش متألق”، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، في إشارة إلى تألق فواز القرني برفقة فريقه الاتحاد خلال الفترة الماضية.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :