بالفيديو.. رسالة أب لوزير التعليم بعد فشل أولاده في قراءة لوحة بالطريق

بالفيديو.. رسالة أب لوزير التعليم بعد فشل أولاده في قراءة لوحة بالطريق

2017/04/16
الساعة 5:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

كشف مواطن عن تردي حالة التعليم الابتدائي في العديد من مدارس المملكة بعد أن أخفق أولاده في قراءة الكلمات المكتوبة على إحدى اللوحات الإرشادية بأحد الطرق العامة.

ويوضح مقطع فيديو محاولة الأب تشجيع أولاده لقراءة اللوحة التي كتبت بخط واضح وبحجم كبير إلا أنهم فشلوا في قرائتها واحدًا تلو الآخر.

وسأل الأب أبناؤه عن أسماء المدارس التي يدرسون بها موجهًا نداء للمواطنين بأن ينشروا هذا المقطع حتى يصل إلى وزير التعليم.

وتعجب المواطن من سوء مستوى الأبناء وعدم تمكنهم من قراءة هذه الكلمات البسيطة رغم أن أحدهم في الصف الثالث الابتدائي.


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