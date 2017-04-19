بالفيديو.. ظاهرة فلكية تتكرر كل 400 عام تشاهدونها الليلة

المواطن - وكالات

لأنها ظاهرة فلكية نادرة لن تراها مرة ثانية، لأنها تتكرر كل 400 عام، فإن الليلة هي فرصتك الوحيدة لمشاهدة مرور كويكب صغير قطره 600 متر، بمحاذاة كوكب الأرض، إلا أن الجيد في الأمر أن خطر ارتطامه بالأرض معدوم.

وبحسب وكالة ناسا فإنه “رغم عدم وجود أي إمكانية لوقوع اصطدام، إلا أن المسافة التي ستفصل الكويكب عن الأرض ستكون صغيرة جداً مقارنة مع حجمه“.

وأُطلق على هذا الكويكب اسم “2014- جي أو 20” وهو بقطر يبلغ 650 متراً، وسيمر بمحاذاة الأرض على بعد مليون و800 ألف كيلومتر، أي أبعد من المسافة التي تفصل الأرض عن القمر بأقل من خمس مرات.

ورصدت أجهزة الرادار الكويكب “2014- جي أو 20” صباح الثلاثاء بالتوقيت الأميركي بواسطة راصد ناسا “غولدستون” المتتبع للنظام الشمسي، والموجود في كاليفورنيا بصحراء موهافي، تحديداً عند الساعة 8:24 صباحاً، وفقا للعربية نت.

وتعود الزيارة الأخيرة لهذا الكويكب لجوار الأرض إلى أربعة قرون، أما الزيارة التالية فلن تكون قبل عام 2417، أي بعد حوالي 400 سنة.

وسيمر الكويكب قرب الأرض بعد مروره قرب الشمس، في طريقه إلى جوار كوكب المشتري قبل أن يعود مجدداً إلى وسط المجموعة الشمسية.

والزيارة المقبلة التي يقوم بها جرم فضائي إلى جوار الأرض ستكون للكويكب “199- آي أن 10” البالغ قطره 800 متر، وسيمر على بعد 380 ألف كيلومتر من الأرض، أي ما يعادل المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر. وسيكون ذلك في العام 2027.

وقالت ناسا إن مرور الجرم قرب الأرض في 19أبريل سيشكل “فرصة استثنائية” لهواة علم الفلك ومراقبة السماء، إذ سيمكن مشاهدته بواسطة تلسكوبات صغيرة على مدى ليلة أو ليلتين.

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