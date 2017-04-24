بالفيديو والصور ..”المواطن” توثق انطلاق مشروع تطوير شلالات الدهناء بتنومة

المواطن - سعيد مشهور -تنومة:

أكّد مطور مشروع تهيئة وتطوير منطقة شلالات الدهناء في محافظة تنومة، سعد المطيور أنّ المشروع يضم عدة مراحل ليكون وجهة سياحية جاذبة، حيث تشتمل المرحلة الأولى، على إنشاء 22 شاليهًا، وفندق 4 نجوم إضافة إلى 2 كافيه و2 مطعم.

كما تشمل المرحلة حفر وتوسيع مقر تساقط الشلالات لتكون بحيرة يوجد بها مضخات مرتبطة بسد دهناء العلوي، وإنشاء حاجز إسمنتي فوق الشلالات يمنع تساقط الصخور والأتربة وحجز المياه.

وأضاف في تصريح خاص لـ”المواطن” أنه في المراحل التالية سوف يتم إنشاء جسر لتنقل السياح وتلفريك وفندق جديد.

وأشاد المطيور، بالدعم المقدم من قبل، الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيًا أن يخرج هذا المشروع التطويري السياحي في أجمل صورة ولاسيما أنه من المعالم السياحية القديمة في المحافظة.

الجدير بالذكر أن منطقة شلالات الدهناء تعد من أجمل مناطق الجذب السياحي في المنطقة بشكل عام ومقصد الكثير من السياح من داخل وخارج المنطقة بالإضافة إلى وجود العديد من مواقع الجذب السياحي والتراث العمراني القريبة منه.

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