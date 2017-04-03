بالفيديو.. وداع أندرتيكر للجماهير واعتزال أسطورة wwe

المواطن ـ وكالات



توقف نجم المصارعة العالمي الأميركي مارك ويليام كالاواي المعروف على الحلبة باسم (أندرتيكر) والذي يعتبر أحد أبرز الأسماء في لعبة المصارعة عن ظهوره فوق الحلبة بعد أن وضع حداً لذلك وأعلن اعتزاله بشكل رسمي عقب نهاية مباراته في مهرجان ريسلمانيا بعد 27 عاماً من الصولات والجولات والهيبة الكبيرة التي كان يمتلكها المصارع (أندرتيكر)، وتحديداً عقب نهاية مباراته أمام الشاب رومان رينز، في مهرجان ريسلمانيا، الذي يعتبر الحدث الترويجي الأبرز في مصارعة المحترفين، حيث قام (أندرتيكر) بخلع عباءته وقناعه في إشارة على اختتام مسيرته بعالم المصارعة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أوساط مشجعي الحانوتي (أندرتيكر) فيما بكى آخرون متأثرين بخبر اعتزاله المفاجئ، وعانى أندرتيكر، ذو 52 عاما، من الإصابات خلال السنوات الأخيرة، كما كان الإعياء واضحاً عليه في الأشهر القليلة الماضية، وأنهى مارك ويليام كالاواي مسيرته في حلبات المصارعة، التي دامت لأكثر من 27 سنة، بعد أن بدأها في اتحاد USWA عام 19844، وعام 1989، انضم الحانوتي إلى اتحاد بطولة العالم للمصارعة WCW، وبعدها بسنة انتقل إلى اتحاد WWE) WWF حالياً)، الذي استمر فيه إلى فجر الاثنين.

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