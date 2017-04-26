بالفيديو.. وزير المالية يأخذ بقية طعامه Takeaway

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد تصرفاً لافتاً نسبه المواطن موثق الفيديو لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وهو يقوم بعد انتهائه من تناول وجبة في مطعم شهير بأخذ بقية الطعام معه takeaway، ولم يتسن التأكد من أن الشخص هو الجدعان.

وظهر الشاب في فيديو آخر يسأل العامل الذي حمل له الطلب، عن هوية من كان يتناول الطعام وقام بالتصرف، ليرد عليه العامل بأنه وزير المالية محمد الجدعان، وأنه أخذ بقية الأكل معه. فعلاً!

وعلق المواطن موثق الفيديو على أن تصرف الوزير بأنه لا حرج في أخذ الفائض من الطعام وإعطائه لأي أحد، موجهاً رسالة في حفظ النعمة للمسرفين والمبذرين.

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