بعد 25 عاما.. مخاوي الليل يعود للرياض مجدداً

المواطن - الرياض
تنظم هيئة الترفيه مجموعة من الحفلات الغنائية بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مرة أخرى في الرياض.
وتنطلق مساء اليوم حفلة بمركز الملك فهد الثقافين، يحييها الفنانان خالد عبدالرحمن ورابح صقر.
ومن المقرر أن تكون الوصلة الغنائية الأولى في الحفلة من نصيب الفنان خالد عبدالرحمن الذي يعود للغناء في حفلة جماهيرية الرياض بعد قرابة 25 عاما من آخر حفلة له.
وعن موعد الحفلة الغنائية الثانية في الرياض، التي أُعلن عنها في وقت سابق ويحييها عبادي الجوهر وراشد الفارس وجابر الكاسر، لم تعلن روتانا عنها بشكل رسمي، ولم تدرجها ضمن حفلات الرياض.
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