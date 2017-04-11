بلدية بيشة: لا صحة لما تمّ تداوله عن الدجاج الفاسد

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

نفى رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد آل بشر صحة ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثة عبر تطبيق “الواتس آب” بين طرفين يتفاوضان في بيع كمية من الدجاج الفاسد لعددٍ من المطاعم المعروفة في بيشة.

وأوضح أنّه تمّ التحقق من عدم صحة المحادثة وزيارة المطاعم من قِبل المراقبين الصحيين ببلدية بيشة للتأكد من صحتها والاطلاع على الفواتير الخاصة بكل مطعم وثبت عدم صحة ما تمّ تداوله ، وعلى ذلك تمّ رفع بلاغ عبر الجهات الأمنية للتوصل لناشر هذه الشائعة.

وبيّن آل بشر أنّ بلدية بيشة تتلقى كمًا هائلاً من البلاغات الكيدية وإدارة صحة البيـئة تحرص على سلامة المستهلك ومتابعة المطاعم بصورة دوريّة للتأكد من طريقة الحفظ ومعرفة مصدر المواد المستهلكة.