بيان حاد من تعليم جدة يكشف السر وراء غلق مدراس أزهار السعودية

المواطن ـ جدة:

أعلنت إدارة تعليم جدة، إغلاق إحدى المدراس الأهلية، بسبب تصرفات مالكة المدرسة غير النظامية، وعدم كفاءة المدرسة للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها الخميس، أنّها قرّرت بعد أن ساءت أحوال مدارس أزهار السعودية الأهلية للبنات بجدة، بسبب تصرفات مالكة المدرسة غير النظامية، وعدم كفاءة المدرسة للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية، وبعد موافقة الوزارة، توزيع الطالبات على المدارس الحكومية المجاورة لها.

وأشارت إلى أنّه “يأتي هذا مع الأخذ في الاعتبار تلبية رغبة ولي الأمر، إذا رغب في نقل ابنته إلى مدرسة أخرى”، مبيّنة أنَّ “الإدارة رفعت للوزارة طلب إغلاق المدرسة، لعدم كفاءتها للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية”.

وشدّدت على أنَّ “الإدارة لن تقبل بمثل هذه الممارسات في محاضنها التربوية، ولن تقبل بوجود طلابها وطالباتها إلا في مدارس آمنة وبيئات صالحة للتعلم”.

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