بيان #عاجل من إدارة النصر بخصوص قضية عوض خميس

المواطن ـ محمد سلام

أصدرت إدارة نادي النصر، قبل قليل، بيانًا إعلاميًا بخصوص قضية اللاعب عوض خميس، وخروج مدير إدارة الاحتراف السابق طارق التويجري عبر قناة روتانا خليجية للحديث عن القضية التي لا تزال منظورة من جانب اتحاد الكرة السعودي.

واكدت إدارة النصر أن حديث التويجري امتليء بالمغالطات والمخالفات، وأن خروجه الإعلامي يتنافى مع المهنية، واصفة موقف التويجري بأنه تصرف لا مسؤول، وأضافت “كيف سمح التويجري لنفسه بالحديث عن قضية منظورة كان يجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال؟!”.

وطالبت إدارة النصر في نهاية البيان المسؤولية بفتح تحقيق فيما حدث، وضرورة معاملة كافة الأندية السعودية بالمساواة حتى يتم القضاء على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي السعودي.

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