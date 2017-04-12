بيان #عاجل من السفارة السعودية لدى الفلبين بخصوص الفتاة دينا

المواطن - الرياض

أكدت السفارة السعودية لدى الفلبين، أنَّ ما حدث في موضوع الفتاة السعودية “دينا” هو شأن عائلي.

وقالت السفارة في بيان لها، بعد ظهر الأربعاء، إنَّ دينا عادت مع ذويها لأرض الوطن ولا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وشبكات التواصل.