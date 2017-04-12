2017-04-12 saad الرئيسيةالسعودية اليوم بيان #عاجل من السفارة السعودية لدى الفلبين بخصوص الفتاة دينا بيان #عاجل من السفارة السعودية لدى الفلبين بخصوص الفتاة دينا 2017/04/12 الساعة 3:19 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 5305 1 طباعة المواطن - الرياض أكدت السفارة السعودية لدى الفلبين، أنَّ ما حدث في موضوع الفتاة السعودية “دينا” هو شأن عائلي. وقالت السفارة في بيان لها، بعد ظهر الأربعاء، إنَّ دينا عادت مع ذويها لأرض الوطن ولا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وشبكات التواصل. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. لقطات مرعبة للحظة تشابك مظلة وسقوط صاحبها شاهد.. امرأة تعذب طفلة بطريقة مروعة شاهد.. امرأة تأكل نباتاً ساماً خلال بث مباشر على الإنترنت شاهد.. لحظة سرقة هاتف من صيدلية بطريقة غريبة شاهد.. لقطات مرعبة للحظة تشابك مظلة وسقوط صاحبها الرياضة العالمية بالفيديو.. ألمانيا تكتسح المكسيك وتواجه تشيلي في نهائي كأس القارات ريال مدريد يرفض التخلي عن إيسكو لهذا الفريق ! مدرب يوفنتوس حزين بسبب المبالغة في الإحباط اجتماع حاسم بين رونالدو وإدارة ريال مدريد برشلونة يشعل صراع التعاقد مع ليمار فيسبوك