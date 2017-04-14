تحالف نصراوي يُبعثر لعبة البطولات ويقلب مواجع الآخرين !

المواطن ـ محمد سلام

أعرب وكيل اللاعبين، نواف المهدي، عن أمله خلال الأيام المقبلة في إنشاء تحالف ثلاثي نصراوي يجمع أعضاء الشرف، الأمير خالد بن فهد، وسلمان المالك، وعبدالله العمراني، مؤكدًا أن هذا التحالف لن ينقذ النصر فقط، وإنما سيعيد الأمجاد، وسيقلب مواجع الآخرين.

ونشر المهدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للشخصيات النصراوية الثلاثة، وعلق عليها قائلا “هذا التحالف لن ينقذ النصر فقط .. بل سيعيد أمجادًا وسيستكمل إرثًا قديمًا .. سيبعثر به لعبة البطولات وسيقلب مواجع الآخرين .. انتظروهم”.

هذا وكان الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر، قد أعلن بالأمس عن رغبة الأمير فيصل بن تركي بالاستقالة من رئاسة نادي النصر، موضحاً أن من يرغب بتولي رئاسة النادي عليه التقدم قبل نهاية شهر أبريل الحالي.

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