ترامب يعد بالرد على مجزرة خان شيخون ولكن!

المواطن- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ نظرته تجاه النظام السوري الذي يتزعمه بشار الأسد، تغيّرت كثيرًا بعد هجوم كيماوي يُعتقد أنّ القوات الحكومية نفّذته على بلدة خان شيخون في ريف إدلب، والمعرفة إعلاميًا باسم مجزرة خان شيخون‎.

وردّ ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عندما سئُل عن رد فعله تجاه الهجوم الكيماوي ومجزرة خان شيخون‎:” مقاربتي ونظرتي للأسد تغيّرت كثيرًا”.

ورأى أنّ الهجوم الكيماوي في سوريا “تجاوز خطوطًا حمراء كثيرة بالنسبة لي”، واصفًا إياه بالهجوم المروع وغير المحتمل.

وتوعّد ترامب بالتحرك ردًا على هذا الهجوم، لكنه تحفّظ على ذكر الإجراءات التي سيتخذها.

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة مجزرة خان شيخون إلى 72 قتيلاً من بينهم 20 طفلاً، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقضى في مجزرة خان شيخون، أطفال اختناقًا في غارة جوية الثلاثاء على خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة وجهاديون في شمال غرب سوريا.

وأثارت مجزرة خان شيخون استنكارات دوليّة واسعة، بينما حمّلت عدة دول النظام السوري المسؤولية.

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