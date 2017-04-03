تصريح برونو أوفيني يُسعد جماهير النصر !

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة جماهير نادي النصر بمدافع الفريق، برونو أوفيني، بعد تصريحه الأخير الذي ذكر من خلاله أنه كان يتمنى اللعب كمهاجم في مباراة الهلال الماضية ضمن دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت هلالية بهدفين دون رد.

وأكدت جماهير النصر أن برونو قدم مستويات مميزة مع العالمي منذ انضمامه للفريق، كما أنه يتسم بالروح العالية والرجولة داخل الملعب، وأن خط الدفاع النصراوي تحسن كثيرًا بتواجده رفقة الدولي السعودي عمر هوساوي، مُطالبين إدارة النادي بضرورة الإسراع في تجديد عقد المدافع البرازيلي.

وكانت مصادر نصراوية قد أوضحت أن وكيل أوفيني حضر أمس إلى العاصمة الرياض، والتقى بموكله وتحدثا كثيراً عن إمكانية تجديد عقده مع النصر الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذكرت أن أوفيني أبدى تخوفه من الاستمرار بقميص العالمي، على اعتبار أن النصر لا يعيش أفضل حالاته في الوقت الحالي، كما أن أوفيني لديه العديد من العروض على طاولته، بعضها محلية وأخرى خارجية، وسيجتمع وكيل أوفيني مع إدارة النصر الليلة لحسم هذا الملف.

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