تعليم القصيم يطلب “سائق مع محرمه” وهذه أبرز الشروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى “سائق مع محرمه”.

وأكد مدير قسم التوظيف خالد بن علي الرشيد أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونيًا، حيث لا يلزم مراجعة أي متقدم للوظائف مقر الإدارة، مضيفًا أنه سيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة على ما تم حيال طلبه، وسيتم استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشرو.

وأضاف أن جميع الطلبات التي سبقت هذا الإعلان لاغية ويلزم تجديد أي طلب للتقدم على الوظائف.

وأوضح الرشيد أن شروط التقدم على الوظائف على النحو التالي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج.

2. ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، ولا يقل عن القدرة على القيام بمتطلبات الوظيفة، وإجادة القراءة والكتابة.

3. أن لا يقل عمر المتقدم عن “30” عاما حسب تاريخ الميلاد الهجري.

4. أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام “ساعد” ببرنامج الخدمة المدنية.

5. يشترط السكن داخل مدينة بريدة “سيطلب إثبات ذلك”.

6. ألا يكون عليه أي حكم سابق بقضية مخلة في الشرف أو الأمانة.

7. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

8. يبدأ استقبال الطلبات من خلال الرابط ابتداء من يوم الأحد الموافق 19-7-1438هـ ولمدة خمسة أيام من تاريخه.

9. لايتم قبول أي متقدم سبق له التقاعد من وظيفة حكومية أوعسكرية ويصرف له راتبًا تقاعديًا.

10. أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول.

11. التقديم ابتداء من صباح يوم الأحد على الرابط التالي: هنا