تعليم بيشة يرشح ١٠٤ متقدمين لوظائف مستخدمين ومستخدمات

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

أنهت لجنة الإشراف على وظائف المستخدمين والمستخدمات في بيشة فرز أكثر من ألفي طلب تم استقبالها إلكترونياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة بيشة إبراهيم عواض الشمراني أن لجنة الإشراف على وظائف المستخدمين والمستخدمات وحراس المدارس بتعليم بيشة قامت بفرز ٢٢٢٠ طلب تم استقبالها إلكترونياً للتقدم على ١٠٤ وظائف.

وأضاف أن اللجنة قامت باختيار ١٠٤ مرشحين ومرشحات لدخول المقابلة الشخصية بناء على الاحتياج الذي تم تحديده مسبقاً في مكاتب التعليم ومدارس البنات التابعة لتعليم بيشة، حيث تم الترشيح وفق أعلى الدرجات في المفاضلة عبر برنامج ساعد.

وبيّن الشمراني أنه ستتم مراسلة المرشحين والمرشحات بإذن الله خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد المقابلة الشخصية لكل مرشح.

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