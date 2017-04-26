تعليم صبيا يُعلن عن أسماء المرشحين ومواعيد المقابلات لوظائف الحراس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة تعليم صبيا، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المرشحين من المتقدمين على وظائف المستخدمين بمسمى “حارس أمن صباحي”، وعددها (95) المعلن عنها سابقًا، وعن مواعيد إجراء المقابلة الشخصية والتي سوف تعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 11/ 8/ 1438هـ، ولمدة خمسة أيام، عند الساعة الثامنة صباحًا، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.

3- أن يجيد القراءة والكتابة.

4- إحضار الفحص الطبي.

5- إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة الشاغرة (فاتورة كهرباء، اتصالات، مياه… إلخ ).

6- أن يكون حسن السير والسلوك.

7- ألا يقل عمره عن 35 عامًا، لمدارس البنات، ولا يقل عن 25 عامًا لمدارس البنين.

8- أن يكون محصناً (متزوج لحراس مدارس البنات).

9- ألا يكون لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

10- سلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.

11- إثبات خلو المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

ولمعرفة أسماء المرشحين، ومواعيد إجراء المقابلات الشخصية لهم، اضغط هنا