تفاصيل احتجاز “أبو صالح” المعالج بالكي في المدينة.. وحقيقة اعتقاله!

المواطن - المدينة المنورة

واقعة مثيرة للجدل شهدتها المدينة المنورة، على خلفية احتجاز 400 مريض لـ”أبو صالح” المعروف بمعالج الجلطات باستخدام الكي بالنار، والذي أثار موجة من الجدل مؤخراً.

وروى عادل البلوي مرافق “أبو صالح” قصة احتجازه ورحلته من حائل إلى المدينة ثم جدة ثم بيشة.

وقال البلوي إن أبو صالح أراد الخروج إلى بيشة لعلاج امرأة فقيرة طلبت منه علاجها، إلا أنه فوجئ أثناء مروره بالمدينة المدينة المنورة بطلب أحد الأصدقاء منه العلاج، فوافق، وفوجئ بوجود 400 مريض آخر احتجزوه وطلبوا منه علاجهم، فما كان منه إلا أن استجاب لهم”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وعن تكلفة العلاج التي تم أخذها من المرضى وقدرت بنحو 500 ريال قال إنها من أجل التنظيم وطاقم التمريض، وليس له.

ونفى البلوي إيقاف أبو صالح أو احتجازه كما تداول البعض، موضحاً أنه يمارس هذا الأمر من 25 عاماً ومعروف لدى أهالي منطقة حائل.

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