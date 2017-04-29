تفاصيل طرد إعلامي باجتماع أمانة الباحة.. ومصادر “المواطن”: الإعلامي يسلك الطرق القانونية بعد التشهير به

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

تراوحت أصداء طرد أمين الباحة الدكتور علي السواط لأحد الإعلاميين بالباحة، وإصدار بيان من بلدية بني حسن تم نشره على الحساب الرسمي لأمانة الباحة متضمناً ذلك، ومؤكداً رفض الأمين بقاء الإعلامي وأنها سابقة في تهميش الإعلام، خاصة وأن الأمين لم يمضِ له شهر في منصبه الجديد.

هذا وعلمت “المواطن” من مصادرها أن الإعلامي سيطرق القنوات الرسمية لحفظ حقوقه.

وجاء في البيان على حساب أمانة الباحة بـ”تويتر” أنه في يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ وأثناء قيام أمين أمانة منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بزيارة عمل تفقدية لبلدية بن حسن؛ تم عقد اجتماع مغلق بمكتب رئيس البلدية وبحضور الأمين ووكيل الأمين للتعمير ورئيس وقيادات البلدية، وتم إغلاق باب المكتب بواسطة رئيس البلدية.

وأضاف البيان أنه أثناء الاجتماع تفاجأ المجتمعون بدخول المواطن ماجد آل عيدان بشكل مفاجئ، والذي قام بفتح باب المكتب والدخول والجلوس مع مسؤولي البلدية أمام الأمين، فسأل الأمين مَن يكون الشخص؟ فأخبره رئيس البلدية بأنه رئيس المركز الصحي فظن الأمين أنه رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية فتم التوضيح للأمين من رئيس البلدية بأنه موظف في قطاع آخر ” القطاع الصحي ” وحضر بصفته ” صحفي ” يرغب في تغطية الزيارة؛ فاعتذر الأمين عن إمكانية استمرار بقائه في الاجتماع لكونه اجتماعاً رسميا ً مغلقاً مع مسؤولي البلدية ومجدولاً مسبقاً، وتم التوضيح له بأن عليه الانتظار خارج الاجتماع إذا رغب لحين الانتهاء منه ثم مقابلة الأمين، فغادر الشخص مكتب رئيس البلدية، وعندما انتهى الاجتماع سأل الأمين عنه لتزويده بما يرغب من معلومات فلم نجده في الخارج حيث غادر مبنى البلدية قبل انتهاء الاجتماع المغلق.

وتابع البيان أنه عندما توجه الأمين ويرافقه وكيل الأمين للتعمير ورئيس البلدية للسلام على المحافظ في مكتبه بمبنى المحافظة، وأثناء استقبال المحافظ للأمين على مدخل المبنى قابل الأمين المواطن ماجد آل عيدان مرة أخرى والذي قدم اعتذاره للأمين لدخوله مكتب رئيس البلدية في اجتماع رسمي مغلق دون استئذان وبشكل مفاجئ قام الأمين بالسلام عليه وملاطفته وشكره على جهوده الصحفية لخدمة الصالح العام، وأكد له الأمين ترحيبه بأي مقابلة أو حوار صحفي يرغب في إجرائه مع الأمين في أي وقت وانتهى الموضوع في حينه.

وهذا البيان الصحفي الرسمي الصادر من بلدية محافظة بني حسن بأمانة منطقة الباحة والذي يُفصل ويوضح ما حدث بشكل دقيق، نأمل أن يكون فيه إزالة للبس الحاصل لدى البعض حيال ما حدث بالضبط.

وتابع البيان أن أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط يوجه دائماً رؤساء البلديات بالتعاون التام مع الصحفيين والمعنيين بوسائل الإعلام المختلفة لكونهم شركاء أساسيين في العملية التنموية.

في حين أكدت مصادر مقربة من الإعلامي لـ”المواطن” أنه كان متواجداً في مكتب رئيس البلدية قبل وصول الأمين بصفته رئيس اللجنة الإعلامية ببني حسن ومحرراً لصحيفة ورقية معروفة، وأنه دخل القاعة قبل بدء الاجتماع برؤساء أقسام البلدية وإغلاق الباب، وأن الأمين طرده بعد علمه أنه إعلامي بقوله (لو سمحت اطلع برا).

وأضافت المصادر أن الإعلامي ينوي طرق القنوات الرسمية للتشهير الحاصل بحقه بعد ذكر اسمه الصريح في بيان الأمانة والذي يُعدّ مخالفة صريحة.

فيما أقرّ غازي الظفيري رئيس بلدية بني حسن لـ”المواطن” بسوء فهم الأمين بالإضافة للزميل الإعلامي بقوله “الأستاذ ماجد ابن المحافظة البار كان يريد أن يعمل تغطية إعلامية للزيارة وحصل سوء فهم من قبل الأمين والأستاذ ماجد”.

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