تفاصيل “غريبة” في واقعة رفض مستشفى عسير علاج أحد المرضى!

المواطن - رائد القرفي - أبها

كشفت صحة عسير، كواليس مقطع فيديو يوضح رفض مستشفى عسير المركزي علاج أحد المرضى.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة عسير سعيد النقير، في تصريح إلى “المواطن”، أنّه تمّ التواصل مع إدارة مستشفى عسير المركزي، وبيّنت أن حالة المريض ليست إنقاذ حياة، كما ليس للمريض أحقية العلاج بالمستشفى بعد أن تم الاطلاع على واقع المهنة المسجلة في الإقامة، وذلك بناءً على التعاميم الموجهة في هذا الشأن.

وأوضح المستشفى أن العاملين في الطوارئ اجتهدوا لتوضيح الأمر للمريض، ولكن المريض ومرافقيه لم يتفهموا للوضع، ليتم نقله من الكرسي ووضعه على الطاولة وتصويره بقصد الإساءة إلى المستشفى.

وأضاف أن المريض أحضر معه فحوصات وتحاليل وإشاعة قام بإجرائها بأحد المستشفيات الخاصة، وكان يرغب في إجراء العملية له بالمجان بمستشفى عسير وهذا ما يتعارض مع التعليمات الواردة بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن مستشفى عسير يواجه ضغطًا كبيرًا وحالات كثيرة واردة للطوارئ سواء بسبب الحوادث أو التحويل من المستشفيات الطرفية والمناطق المجاورة.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لمريض برفقة قريب له في مستشفى عسير المركزي، وزعم المرافق في الفيديو أنه تم رفض علاج قريبه ووضعه على مكتب فرز الحالات بالطوارىء.

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