حامد الضبعان يعتزل الإنشاد ويكشف سر “التوبة”!

المواطن - الرياض

في مفاجأة من العيار الثقيل أثارت الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات، أعلن المنشد المعروف حامد الضبعان اعتزال الإنشاد.

وقرر حامد الضبعان اعتزال مهنة الإنشاد بعدما عمل في هذا المجال لسنوات، معلناً عن نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة.

وقال حامد الضبعان في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه خلال الأيام المقبلة -بإذن الله- سيشارك في مسرحيات في عدد من المناطق، والمسلسلات عبر عدد من القنوات الفضائية.

وأضاف أن عمله القادم هو “التوبة” من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، هو آخر تواجد لي في الإعلام المحافظ، تراجعت سابقاً لإلحاح شخصيات مؤثرة، الآن لا عودة”.

وتابع حامد الضبعان في تغريدته: “ولمَن يهمّه أمري اطمّئنوا: قلت إني تركت أناشيد الإعلام المحافظ ما قلت إنّي أبصير مغنّي”، مشيراً إلى اعتزاله العمل في الإعلام المحافظ من خلال الأناشيد، ومؤكداً أن التمثيل ليس جديد عليه فهو موجود به من زمان.

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