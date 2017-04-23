رئيس نادي أبها السابق: هذه مشاكل الإدارة الحالية وحلول عثراتها

المواطن - رائد القرفي - أبها

أكد رئيس نادي أبها وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، سعد حامد الأحمري، أنه يكن لرئيس نادي أبها الرياضي الحالي الاحترام على الجانب الشخصي، ولكن نادي أبها يحتاج للتواصل الدائم فالإدارة منغلقة على نفسها، ولم يتركوا للجميع حق المشاركة بالرأي أو الحضور أو الرد على الاتصالات، فالرئيس مغلق جواله!

وأضاف في تصريح خاص إلى “المواطن” على هامش بطولة لقاء “وإخاء” أن الفترة الماضية بعد كثيرًا عن نادي أبها لارتباطه بالعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موضحًا أن القلب دائمًا مع نادي أبها.

وأردف أنه بهذا الحال عدنا إلى ما قبل الثمانينات في الفكر والتعاطي مع الرياضة، حيث أن محبي النادي ينتظرون من الإدارة المبادرة مع الجميع، مضيفًا أن الأمور المالية متوفرة والنادي حظي باهتمام حكومتنا الرشيدة ودُعم بخمسة ملايين ريال، ولكن هبط الفريق مع أنه كان يمتلك ٣٣ نقطة.

ورأى أن التفاف البعض حول رئيس النادي وتغييبه عن الواقع كان له الأثر الكبير فيما وصل له النادي الآن من مستويات وإلى عزلته الحالية، مشددًا على ضرورة أن تبحث إدارة النادي عن الإداريين واللاعبين والفنيين المتميزيين وبهذا الشكل سيعود نادي أبها إلى سابق عهده، أما العمل المنغلق فلن يُقدم النادي خطوة واحدة.

وتابع أنّ تمكين غير الرياضيين من المناصب في النادي تسبب في الكثير من النكسات فقد كانوا عالة على النادي.

واختتم الأحمري حديثه أنه يجب على إدارة النادي عدم التحجج بمبنى النادي فهناك أندية تمتلك مقرات كبيرة ومجهزة وهي في الظل، وعلى العكس تمامًا، هناك أندية لا تمتلك مقرات مهيئة وتقدم مستويات رائعة كنادي الرائد ونادي نجران.

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