سامي الجابر يُقدم اعتذاره إلى مدرب الهلال بسبب !

المواطن ـ محمد سلام

حرص المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، على تقديم اعتذاره إلى مدرب نادي الهلال، رامون دياز، عقب نهاية مباراة الفريقين في الجولة 24 من دوري جميل للمحترفين، والتي شهدت مشادة كلامية بين الجابر ودياز.

وقال الجابر في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “أنا اول من بارك لدياز واعتذر له، لم أكن افهم ما يقول، واتضح أنه كان يشيد بجمال بلعمري .. أكرر اعتذاري للسيد دياز”، وأضاف: “أول من بارك لمدرب الهلال رامون دياز بتحقيق بطولة دوري جميل هو أنا”.

وأوضح: “في هدف الهلال الثاني اتضح للجميع قدرة ادواردو، لا احد يستطيع أن يسجلها غيره ، وخربين لاعب ممتاز نراه حتى مع سوريا”، مختتما بقوله: “في الهلال يخرج لاعب دولي ويدخل دولي آخر ، لا اقلل من قيمة لاعبيني ولكن في الهلال إمكانيات كبيرة وثنائي اجنبي سجل”.

هذا وحسم نادي الهلال بطولة دوري جميل للمحترفين لموسم 2016 ـ 2017، قبل نهايتها بجولتين، بعد تحقيقه الفوز على نادي الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، ليعلن تتويجه رسميا ببطولة الدوري للمرة 14 في تاريخه، فيما تجمد رصيد الشباب عند 30 نقطة في المركز الخامس.

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