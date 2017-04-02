سرقوا جوال سيدة في الطائف.. فسقطوا التسعة

سرقوا جوال سيدة في الطائف.. فسقطوا التسعة

2017/04/02
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الطائف

قبضت شرطة مكة المكرمة على تسعة أشخاص سرقوا جوال زوجة أثناء وجودها إلى جوار زوجها بالسيارة بطريق الطائف.

وأكّد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، مساء اليوم الأحد، أنّ مركز شرطة العزيزية بالعاصمة المقدسة تلقّى بلاغًا من مواطن بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٣٨هـ، يتضمن تعرضه للاعتداء بخطف جهاز جوال زوجته من قِبل مجهولين أثناء وجودهما بالمركبة بطريق الطائف بجوار محطة التزود بالوقود.

وتابع أنّه تمّ تشكيل فريق بحث وتحرٍ من مركز شرطة العزيزية للوصول للجناة، تمكن من القبض على ٩ مقيمين من جنسية عربية متهمين في الحادث، وتمّ إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.


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