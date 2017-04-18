سقوط وافدين امتهنا سرقة سيارات صبيا وتهشيم زجاجها

المواطن- جازان

قبضت شرطة منطقة جازان، ممثلة في فريق أمني متخصص من شرطة محافظة صبيا، على وافدين مخالفين لنظام الإقامة والعمل، تخصصا في سرقة المركبات بعد تهشيم زجاجها، إذ سرقا محتويات المركبات والمقتنيات الشخصيّة بها.

وعملية الضبط تأتي بعد ورود عدة بلاغات عن تهشيم زجاج عدد من المركبات بمواقع مختلفة داخل محافظة صبيا، وسرقتها بأسلوب إجرامي متشابه، الأمر الذي استدعى تشكيل فريق بحث وتحرٍ متخصص يتولى جمع المعلومات حتى يتم الوصول إلى كشف غموض هذه الحوادث والإطاحة بمرتكبيها.

وعمد الفريق الأمني لدراسة تلك البلاغات وحصر المواقع التي نفذت بها تلك الجرائم ومتابعتها بدقة، حيث تمّ زرع عدد من العناصر السريّة بمحيطها، حتى أسفر ذلك عن تحديد الاشتباه.

وتمّ رصدهم ومتابعتهم حتى تمّ الإيقاع بهم بالجرم المشهود عند محاولتهم تنفيذ إحدى جرائمهم بالسرقة من إحدى السيارات الواقفة، وقد اتضح أنهما وافدان مخالفان لنظام الإقامة والعمل.

كما تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم رفق الأوراق لجهات الاختصاص.



من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم من ضبط هولاء الجناة مقدمين شكرهم لرجال الأمن، وسائلين الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

وفي جانب آخر، قدّم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنيّة الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال الأمن بشرطة محافظة صبيا، مطالبًا بمضاعفة الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن أو التعدي على ممتلكات المواطن والمقيم على أرض هذا البلد المعطاء.

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