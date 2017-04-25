سنة و9 أشهر قضاها سعودي للبحث عن شقيقته.. وعندما وجدها اكتشف المفاجأة!

المواطن- الرياض

سنة و9 أشهر هي الفترة التي قضاها الشاب السعودي أنور، في البحث عن شقيقته التي تعيش في الفلبين بعد أن أخذتها والدتها الفلبينية.

والقصة كما يرويها “أنور”، في برنامج “الثامنة” على شاشة ، بكلمات باكيّة وقلب مكلوم، أنه بعد وفاة والده سافرت أمه إلى الفلبين، وبحث عنها كثيرًا وبعد أن توصل إلى عنوانها وجدها ماتت.

ولم ييأس الشاب، بل تواصل مع السفارة السعودية ليتوصل إلى شقيقته التي عرف أن اسمها هدى”، وهي متزوجة ولديها ابنة الآن أطلقت عليها اسم أنور حتى لا تنساه.

ولكن يبدو أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فبعد أن وجد أنور شقيقته، اكتشف أنها في حالة فقر وعوز، وقالت إنه يكفيها أن تأتي للمملكة وترى أخاها، وتتوقع أنه سيحقق لها أشياء كثيرة، كما أنها تريد إكمال دراستها وأداء العمرة والحج.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :