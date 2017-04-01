شاهد.. #استقبال_حافل_للأمير_خالد_بن_سلطان_على_أرض_المطار

المواطن - الرياض

عبّر العديد من المواطنين عن فرحتهم بعودة الأمير خالد بن سلطان، الرئيس الفخري لنادي الشاب إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة.

وتداول المُغردون صورًا تظهر عودة الأمير خالد إلى المملكة وسط حفاوة وترحيب واسعين .

وأطلق المغردون وسمًا على موقع “تويتر” عبّروا فيه عن سعادتهم بعودة الرمز الشبابي داعين الله أن يتم عليه الشفاء.

في البداية قال الفنان فايز المالكي: الحمد لله على السلامة وطهور بإذن الله.

أما محمد النويصر الرئيس السابق لنادي الشباب فقد عبّر عن سعادته بالقول: نورت بقدومك الدار يالغالي.

بدوره، قال الكاتب الرياضي فياض الشمري: الأمير خالد بن سلطان يعود إلى أرض الوطن بعد غياب لظروفه الصحية .. عوداً حميدًا.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال : في ظل وجود الأمير خالد بن سلطان، وأبناؤه في نادي الشباب، فإن هيئة الرياضة لا تستطيع التدخل في إنقاذ النادي، حالة الإتحاد خاصة لغياب الشرفيين.

وردّ عليه الإعلامي عبدالعزيز الصالح بالقول : أعتقد نظرية خاطئة، فالنادي تعرض لعقوبة ويجب علي هيئة الرياضه بحث الأمر كجهة رسمية لتجنب العقوبات القادمه !

وقالت المغردة “عاشقة الليث”:نورت الرياض بقدومك يارمز الشباب والحمد لله على السلامة.

وقال هادي الجنفاوي: الحمد لله على السلامة يستاهل ولد سلطان.

وقال المغرد قادح: بإذن الله ترجع روح الشباب برجعته والحمدلله على سلامة رمزنا الغالي.





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