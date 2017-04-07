شاهد.. “التعليم” ترد على زمزم

المواطن- الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن المعلومة التي قالتها الطالبة زمزم – التي تعرضت للتشويه في مدرسة بالجوف – لإحدى القنوات الفضائية بخصوص عودة المدرسة المتسببة في الحادث “غير دقيقة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة “العربية”، أن تصريح “زمزم” الذي قالت فيه إنه لم يتم صرف تعويض لها معلومات غير دقيقة أيضًا، موضحًا أن الوزارة لم توقف المعلمة المتسببة في إصابة الطالبتين وأيضًا لم تمنعها من التدريس ، وذلك لأن التحقيق معها يستلزم وجود الطرف الأول في القضية وهو الطالبة، وهي غير متواجدة حالياً بالمملكة، نتيجة لتلقيها العلاج بالخارج.



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