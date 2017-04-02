شاهد بالصور.. رئيس “واس” يحتفل بزواج ابنته بحضور أمراء ووزراء

المواطن- تصوير: فارس القحطاني – الرياض

بحضور أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي، الأمراء بينهم السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، ووزراء يتقدمهم وزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، وسفراء ومسؤلين ورؤساء تحرير وإعلاميين… احتفل رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبد الله الحسين مساء اليوم الأحد 2 من أبريل 2017، بزواج ابنته “غيداء” على الشاب عبد الرحمن عمر الشقير في قاعة بريدة في فندق إنتركونتنتال في الرياض.

“المواطن” وثَّقت عدة لقطات للمناسبة.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :