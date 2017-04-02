شاهد بالصور.. رئيس “واس” يحتفل بزواج ابنته بحضور أمراء ووزراء
شرَّف الحفل عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين ورؤساء التحرير والإعلاميين

شاهد بالصور.. رئيس “واس” يحتفل بزواج ابنته بحضور أمراء ووزراء

2017/04/02
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
6995
1
طباعة
المواطن- تصوير: فارس القحطاني – الرياض

بحضور أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي، الأمراء بينهم السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، ووزراء يتقدمهم وزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، وسفراء ومسؤلين ورؤساء تحرير وإعلاميين… احتفل رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبد الله الحسين مساء اليوم الأحد 2 من أبريل 2017، بزواج ابنته “غيداء” على الشاب عبد الرحمن عمر الشقير في قاعة بريدة في فندق إنتركونتنتال في الرياض.

المواطن” وثَّقت عدة لقطات للمناسبة.


ِشارك على الفيس بوك

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :

STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589
اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. شاب يختبر كرم أصدقائه فحصل على مفاجأة!

المواقف هي التي تبُين معدن الأصدقاء، وهو ما