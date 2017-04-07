2017-04-07 nedaa الرئيسيةحصاد اليوم شاهد.. ثور ينتقم من قاتله شاهد.. ثور ينتقم من قاتله 2017/04/07 الساعة 8:00 صباحًا - فيحصاد اليوم, قصة مصورة 10735 1 طباعة المواطن ـ وكالات: "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد صور خاصة من مباراة الهلال والتعاون بعدسة “المواطن” تمكن نادي الهلال من الوصول إلى نهائي كأس تيوب المواطن شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لالتقاط طفلة سقطت من شرفة منزلها! بالفيديو.. متهوّر يعبر سيل وادي خلب في جازان ضاربًا بالتحذيرات عرض الحائط شاهد.. سائق دراجة ينجو من الموت بأعجوبة بعد اصطدامه بشاحنة شاهد.. منقبة تتدخل لإنقاذ حياة رجل من يد بلطجي شاهد.. بكاء متعب بن عبدالله تأثرًا بحديث سيدة غرائب إيما ونوح أشهر أسماء المواليد في الولايات المتحدة لعام 2016 سيارة تستطيع حمل 6 أفراد تكلفتها 34 ألف جنيه مصري! بالفيديو.. أشهر الإشارات السرية بين المضيفات والطيارين وتفسيرها بالفيديو.. فتاة تخرج من قبرها حيّة وترشد عن الجناة يفقأ عين عامل كافتيريا بسبب علبة بسكويت فيسبوك تكنولوجيا مايكروسوفت تحدث نظامي “إكس بي” و”8″ للتصدي لـ” WannaCry” قبل امتلاكه.. تعرف على أبرز مشاكل “جالاكسي أس 8” إيطاليا تغرم واتسآب 3 ملايين يورو.. والسبب! سامسونغ تُطلق هاتفها SAMSUNG Z4 العامل بنظام تايزن إعمار تستحوذ على موقع “جادوبادو” للتجارة الإلكترونية