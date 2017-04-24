شاهد.. شاب ومسن يتبادلان اللكمات والشتائم داخل أحد المساجد!

شاهد.. شاب ومسن يتبادلان اللكمات والشتائم داخل أحد المساجد!

2017/04/24
الساعة 12:20 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - رائد القرفي - أبها

تداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مسن وشاب وهما يتبادلان السباب والشتائم مع محاولة الشباب في الاعتداء على المسن الطاعن في السن بسبب مكان لكرسي كان يصلي عليه المسن.

وتعجب النشطاء من أنه بغض النظر عن أسباب الشجار، ولكن هل يُعقل أن يتطاول شاب في مقتبل العمر على مسن يكبره بعشرات السنين؟، رافضين أن تقع مشاجرة في هذا المكان الطاهر دون اكتراث بحرمة المكان والزمان.


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